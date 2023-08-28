В Башкирии два водителя пострадали в аварии с грузовиком

09:14, 28 авг 2023

Поздним вечером, 27 августа, на территории Туймазинского района произошла авария. По данным Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, на трассе М-5 на участке автодороги (1304 км), рядом с населённым пунктом Серафимовский, произошло столкновение легкового автомобиля Мерседес Бенц и грузовика Скания. В результате происшествия грузовик оказался в кювете.

В момент аварии в салоне обеих машин находились лишь водители, и оба они получили травмы. Водителя Мерседеса, 61-летнего мужчину, деблокировали, а затем доставили в больницу. Сотрудники спасательной службы также освободили из искореженного грузовика водителя. Его передали медикам скорой помощи.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что d Туймазинском районе спасатели пришли на помощь пятерым уплывшим на матрасе женщинам.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ