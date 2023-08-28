В Уфе пострадали водитель и пассажиры, перевернувшись на трамвайных путях

09:38, 28 авг 2023

Накануне в городе Уфе на ул. Вологодской произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ-2199. В результате инцидента пострадали водитель и 2 пассажирки: молодые девушки в возрасте 17 и 19 лет.

Согласно информации, предоставленной информационной службой республиканской Госавтоинспекции, примерно в 8 часов утра 17-летний молодой человек, находившийся за рулем ВАЗ-2199, допустил опрокидывание транспортного средства на трамвайных путях. В результате ДТП, травмы получили трое: водитель и две его пассажирки — девушки 17 и 19 лет.

Инспекторы ГИБДД установили, что молодой водитель находился за рулем без документов и в состоянии алкогольного опьянения. По данным алкотестера, уровень алкоголя в его организме составлял 0,349 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе водитель сбил на пешеходном переходе ребенка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ