Жительница Уфы попала в реанимацию узнав, что муж напал на ее подругу

10:59, 28 авг 2023

Жительница Уфы выбросилась из окна многоэтажного дома после конфликта с мужем, который, воспользовавшись её отсутствием при походе в магазин, совершил насильственные действия в отношении её спящей подруги.

Уфимка Алёна находилась в гостях у супругов Аиши и Алмаза. К утру после застолья легли отдыхать, а супруга Алмаза отправилась в продуктовый магазин. В это время хозяин квартиры попытался изнасиловать гостью. Проснувшись от приставаний мужчины, Алёна закричала, и только после этого насильник опомнился и начал извиняться, умоляя сохранить в тайне от жены его поступок. В это время вернулась Аиша, произошел скандал, и женщина выпрыгнула на эмоциях из окна 7 этажа.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение, ее состояние врачи оценивают, как тяжелое. Алёна и Аиша были знакомы 3 года, водили детей в один и тот же детсад. Насильник был задержан, против него возбудили уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный