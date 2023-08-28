В самолете следовавшем рейсом Москва — Уфа при взлете открылась дверь
16:06, 28 авг 2023
Сегодня в понедельник, 28 августа, ночной рейс из Москвы в Уфу был прерван из-за нештатной ситуации. По информации, поступившей от экипажа, в момент взлета активировался индикатор открытой двери. Об инциденте сообщил ТГ-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация случилась в аэропорту Шереметьево примерно в 3 часа ночи по уфимскому времени. Рейс был неожиданно отменен на этапе набора высоты. Согласно данным информационного табло, вылет перенесли на 2 часа 10 минут.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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