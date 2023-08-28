В Башкирии в перевернувшемся грузовике погибли водитель и ребенок

21:35, 28 авг 2023

В понедельник, 28 августа, на территории Нуримановского района Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 2 человека. Подробности аварии сообщили в информационном отделе республиканской ГИБДД.

Трагическое происшествие случилось на участке автодороги в направлении Уфа – Иглино – Красная горка – Павловка, близ населенного пункта Чандар. Инспекторы ДПС полагают, что водитель грузового автомобиля потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. В ДТП погибли водитель и юный пассажир.

На месте происшествия находится группа следователей и оперативников. Специалисты занимаются выяснением деталей произошедшего.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, на данном участке дороги, в связи с трагедией, организовали реверсивное движение для транспортных средств.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Нуримановском районе женщина получила множественные порезы винтом лодки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ