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Появилось видео с места смертельного ДТП в Нуримановском районе Башкирии

Появилось видео с места смертельного ДТП в Нуримановском районе Башкирии

11:33, 29 авг 2023

ГИБДД по Республике Башкортостан разместила видеоматериал, в котором был зафиксирован момент смертельного ДТП, произошедшего на территории Нуримановского района. Подробности произошедшего рассказал О. Дмитриев, временно исполняющий обязанности начальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РБ.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что в понедельник, 28 августа, произошло опрокидывание грузового автомобиля, в результате чего погибли водитель и подросток. Авария случилась на 82-ом километре трассы в направлении Уфа – Иглино - Красная горка - Павловка, близ населенного пункта Чандар.

По предварительным данным мужчина, управлявший грузовиком марки "Шакман", потерял управление, что и привело к опрокидыванию транспортного средства на проезжей части.

Оба находившихся в кабине грузовика – водитель и несовершеннолетний пассажир – скончались от полученных в результате аварии травм.

В Башкирии в перевернувшемся грузовике погибли водитель и ребенок

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Нуримановский район происшествия аварии смертельная авария
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