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В Египте погибли туристы из Башкирии

В Египте погибли туристы из Башкирии

09:16, 30 авг 2023

Двое жителей Башкирии - 38-летняя женщина и ее сын погибли во время отдыха в Египте. Информацию об этом сообщили жители населенного пункта Старобалтачево и руководитель муниципалитета Илгиз Рахимзянов.

По данным источника, погибшая женщина была родом из Старобалтачево, но проживала в Нижнекамске (Татарстан). Вместе со своими детьми она решила навестить мужа, который работал в Египет.

Семья с сыновьями в возрасте 3, 6 и 9 лет, проводила время на диком пляже. В определенный момент отец и старший из сыновей начали тонуть в море. Спортсмен, находившийся поблизости, сумел спасти мужчину, а мать бросилась спасать ребенка. Младшие дети остались на берегу. В результате трагического инцидента, женщина и ее 9-летний сын погибли вместе с местным жителем, который также попытался помочь им выбраться из воды.

Близкие и родственники сейчас собирают средства на перевозку тел обратно в Россию и похороны. По словам главы администрации района, двое сыновей, вероятно, останутся в Египте вместе с отцом.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: происшествия смерть на воде
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