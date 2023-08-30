Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии насмерть избил пожилого отца

Житель Башкирии насмерть избил пожилого отца

09:36, 30 авг 2023

В городе Салавате 35-летний местный житель жестоко избил своего 72-летнего отца. Подробности произошедшего сообщили в информационном центре регионального Следкома.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 5 дней назад, вечером 24 августа. Между мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и пенсионером вспыхнула ссора. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и он жестоко избил руками и ногами близкого человека. Чтобы спастись от побоев, пострадавший выбежал на лестничную площадку и попросил соседей связаться со скорой и рассказал, что произошло.

Пенсионер был госпитализирован, а на следующий день скончался от полученных травм. Полицейские задержали преступника и пока его отец еще был жив, признался в совершенном. Позже узнав, что отец скончался, стал отрицать свою причастность к произошедшему.

Следствие выяснило, что подсудимый умышленно причинил тяжелые травмы своему отцу, от которых тот вскоре умер. В настоящее время проводится расследование.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Салавата чуть не накормил ребенка мясом, кишащим личинками мух.

Двое жителей Башкирии до смерти избили экс-сожителя собутыльницы

Читайте также:

Двое жителей Башкирии до смерти избили экс-сожителя собутыльницы

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия убийство
Читайте также

В Чишминском районе мужчина жестоко избил друга, вступившись за девушек
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе мужчина жестоко избил друга, вступившись за девушек
Житель Салавата до смерти избил мужчину заподозрив его в краже
Происшествия в Башкирии
Житель Салавата до смерти избил мужчину заподозрив его в краже
Житель Давлекановского района Башкирии избил знакомого, который позже скончался в больнице
Происшествия в Башкирии
Житель Давлекановского района Башкирии избил знакомого, который позже скончался в больнице
Житель Балтачевского района Башкирии заявил о пропаже 80-летнего отца, которого сам же и убил
Происшествия в Башкирии
Житель Балтачевского района Башкирии заявил о пропаже 80-летнего отца, которого сам же и убил


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok