Житель Башкирии насмерть избил пожилого отца

09:36, 30 авг 2023

В городе Салавате 35-летний местный житель жестоко избил своего 72-летнего отца. Подробности произошедшего сообщили в информационном центре регионального Следкома.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 5 дней назад, вечером 24 августа. Между мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и пенсионером вспыхнула ссора. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и он жестоко избил руками и ногами близкого человека. Чтобы спастись от побоев, пострадавший выбежал на лестничную площадку и попросил соседей связаться со скорой и рассказал, что произошло.

Пенсионер был госпитализирован, а на следующий день скончался от полученных травм. Полицейские задержали преступника и пока его отец еще был жив, признался в совершенном. Позже узнав, что отец скончался, стал отрицать свою причастность к произошедшему.

Следствие выяснило, что подсудимый умышленно причинил тяжелые травмы своему отцу, от которых тот вскоре умер. В настоящее время проводится расследование.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Салавата чуть не накормил ребенка мясом, кишащим личинками мух.

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Автор: Семен Подгорный