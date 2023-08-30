По Уфе прошел сильный ураган

09:52, 30 авг 2023

Во вторник, 29 августа, на территории Уфы порывистый ветер повалил деревья и повредил несколько автомашин. Подробности происшествия рассказали в информационном отделе столичного УГЗ.

Непогода привела к падению нескольких деревьев в Октябрьском, Советском и Калининском районах, в результате чего повреждения получили 5 автомобилей. Так, на ул. Бикбая, д. 36, упавшее насаждение повредило сразу две машины и линию уличного освещения, что привело к обрушению столба на еще одно транспортное средство.

Также, в результате ненастья, пострадали два транспортных средства на улице Первомайская, 100, и на Индустриальном шоссе, 119. Упавшие деревья также перегородили проезжую часть и тротуар на пересечении улицы Карла Маркса и бульвара Ибрагимова и на проспекте Октября, 90.

По словам представителей Управления гражданской защиты, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время муниципальные службы ликвидируют последствия непогоды. В связи с непогодой, жителей и гостей Уфы призвали проявлять осторожность и соблюдать меры безопасности.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что ураган в Уфе повалил 85 деревьев и повредил 12 автомобилей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ