Дезертир, угрожавший взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, покончил с собой в СИЗО

19:36, 30 авг 2023

В камере заключения покончил с собой военнослужащий, угрожавший взорвать гранату недалеко от заправки в Уфе. Об этом сообщает издание «КП-Уфа», ссылаясь на собственный источник.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что 39-летний Ильдар Б. подписал контракт и отправился в зону спецоперации. В декабре 2022 года он дезертировал. После задержания его доставили в столицу Башкирии, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления воинской части. В начале августа текущего года во время транспортировки бойца на экспертизу психического состояния в Базилевку, он угрожал взорвать гранатой автозаправку. Среди требований, выдвинутых им, были прекращение уголовного преследования и личная встреча с Радием Хабировым.

Руководитель региона лично прибыл к месту происшествия и уговорил военного сдаться и предоставил ему адвоката.

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Автор: Семен Подгорный