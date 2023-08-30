В Ишимбае взорвался газовый баллон, два человека получили травмы (видео)

21:45, 30 авг 2023

Вечером в среду, 30 августа, в городе Ишимбае произошел взрыв газа, в результате которого травмы получили 2 человека. Подробности сообщили в информационной службе республиканского отделения МЧС.

Происшествие случилось на Советской улице. К месту инцидента были направлены сотрудники МЧС, а также другие службы экстренного реагирования. Огнеборцы зафиксировали, что в одной из квартир МКД произошел взрыв газового баллона, из-за чего была повреждена несущая стена.

По предварительной информации, в результате произошедшего два человека получили травмы. Обоим пострадавшим оказали медпомощь.

На месте инцидента работают специалисты.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: Прокуратура Башкирии