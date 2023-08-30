В Ишимбае взорвался газовый баллон, два человека получили травмы (видео)
21:45, 30 авг 2023
Вечером в среду, 30 августа, в городе Ишимбае произошел взрыв газа, в результате которого травмы получили 2 человека. Подробности сообщили в информационной службе республиканского отделения МЧС.
Происшествие случилось на Советской улице. К месту инцидента были направлены сотрудники МЧС, а также другие службы экстренного реагирования. Огнеборцы зафиксировали, что в одной из квартир МКД произошел взрыв газового баллона, из-за чего была повреждена несущая стена.
По предварительной информации, в результате произошедшего два человека получили травмы. Обоим пострадавшим оказали медпомощь.
На месте инцидента работают специалисты.
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: Прокуратура Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка: пострадали два водителя
Происшествия в Башкирии
Под Уфой после аварии с опрокидыванием авто погибли 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Уфе следователи начали проверку по факту взрыва газа и обрушения потолка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в жилом доме произошел взрыв бытового газа (ВИДЕО)