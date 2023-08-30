Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Ишимбае взорвался газовый баллон, два человека получили травмы (видео)

В Ишимбае взорвался газовый баллон, два человека получили травмы (видео)

21:45, 30 авг 2023

Вечером в среду, 30 августа, в городе Ишимбае произошел взрыв газа, в результате которого травмы получили 2 человека. Подробности сообщили в информационной службе республиканского отделения МЧС.

Происшествие случилось на Советской улице. К месту инцидента были направлены сотрудники МЧС, а также другие службы экстренного реагирования. Огнеборцы зафиксировали, что в одной из квартир МКД произошел взрыв газового баллона, из-за чего была повреждена несущая стена.

По предварительной информации, в результате произошедшего два человека получили травмы. Обоим пострадавшим оказали медпомощь.

На месте инцидента работают специалисты.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: Прокуратура Башкирии
Теги: Ишимбай происшествия
Читайте также

В Башкирии лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка: пострадали два водителя
Происшествия в Башкирии
В Башкирии лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка: пострадали два водителя
Под Уфой после аварии с опрокидыванием авто погибли 2 человека
Происшествия в Башкирии
Под Уфой после аварии с опрокидыванием авто погибли 2 человека
В Уфе следователи начали проверку по факту взрыва газа и обрушения потолка
Происшествия в Башкирии
В Уфе следователи начали проверку по факту взрыва газа и обрушения потолка
В Башкирии в жилом доме произошел взрыв бытового газа (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в жилом доме произошел взрыв бытового газа (ВИДЕО)


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok