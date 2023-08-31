Житель Башкирии уронил подругу по пути в баню, утром она умерла

10:18, 31 авг 2023

В городе Стерлитамаке местный житель нес подругу на руках до бани, однако по пути произошел несчастный случай — он уронил её. На следующее утро женщина скончалась. Подробности сообщил ТГ-канал Мэш Батащ.

Молодой человек встретил свою знакомую во время посещения базара и пригласил её в гости. Встретившись в доме, парень пригласил подругу попариться в бане. Она ответила согласием, но пожаловалась на боль в ноге. Тогда хозяин предложил гостье отнести ее в парилку на руках.

Возле бани мужчина неожиданно упал, и девушка ударилась головой о каменный порог. Дама ненадолго потеряла сознание и, придя в себя, пожаловалась на сильную головную боль.

Проведя около двадцати минут в парилке, состояние девушки ухудшилось, и житель Стерлитамака, отнес её обратно в дом, а затем уложил спать. Наутро девушка умерла. Парня посадили на десять месяцев.

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Автор: Семен Подгорный