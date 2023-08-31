Пенсионерка из Уфы получила тяжелые ожоги во время приготовления еды
12:15, 31 авг 2023
В Уфе в больницу попала 73-летняя пожилая женщина, которая получила серьезные ожоги: во время приготовления пищи на пенсионерке загорелась одежда. Подробности происшествия рассказали в информационном отделе республиканской МЧС.
Пострадавшую с термическими ожогами первой, второй и третьей степени была доставлена в Городскую клиническую больницу №18. Происшествие случилось вечером в среду, 30 августа.
Врачи рассказали, что состояние женщины оценивается как крайне тяжелое. Медики прикладывают максимум усилий для спасения ее жизни.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что дезертира, угрожавшего взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, обнаружили мертвым в СИЗО.
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