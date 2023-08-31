Пенсионерка из Уфы получила тяжелые ожоги во время приготовления еды

12:15, 31 авг 2023

В Уфе в больницу попала 73-летняя пожилая женщина, которая получила серьезные ожоги: во время приготовления пищи на пенсионерке загорелась одежда. Подробности происшествия рассказали в информационном отделе республиканской МЧС.

Пострадавшую с термическими ожогами первой, второй и третьей степени была доставлена в Городскую клиническую больницу №18. Происшествие случилось вечером в среду, 30 августа.

Врачи рассказали, что состояние женщины оценивается как крайне тяжелое. Медики прикладывают максимум усилий для спасения ее жизни.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что дезертира, угрожавшего взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, обнаружили мертвым в СИЗО.

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Автор: Семен Подгорный