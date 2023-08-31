В Башкирии в аварии с двумя легковушками и двумя грузовиками разбились четыре человека

19:07, 31 авг 2023

Сегодня в четверг, 31 августа, на участке автодороге М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Информацию об этом передали в информационном центре республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на территории Иглинского района Башкирии, примерно в 17.00 произошло столкновение 4 автомобилей: двух грузовиков и двух легковушек. В результате происшествия погиб человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

В причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Иглинском районе молодые парни до смерти избили односельчанина, а затем ограбили.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ