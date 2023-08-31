Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в аварии с двумя легковушками и двумя грузовиками разбились четыре человека

В Башкирии в аварии с двумя легковушками и двумя грузовиками разбились четыре человека

19:07, 31 авг 2023

Сегодня в четверг, 31 августа, на участке автодороге М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Информацию об этом передали в информационном центре республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на территории Иглинского района Башкирии, примерно в 17.00 произошло столкновение 4 автомобилей: двух грузовиков и двух легковушек. В результате происшествия погиб человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

В причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Иглинском районе молодые парни до смерти избили односельчанина, а затем ограбили.

В Башкирии перевернулся автобус, пострадали 2 пассажира

Читайте также:

В Башкирии перевернулся автобус, пострадали 2 пассажира

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии смертельная авария
Читайте также

В Уфе 10-летний мальчик пострадал в аварии с двумя легковушками
Происшествия в Башкирии
В Уфе 10-летний мальчик пострадал в аварии с двумя легковушками
В Башкирии две легковушки попали в ДТП, погиб взрослый и пострадали две девочки 11 и 16 лет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии две легковушки попали в ДТП, погиб взрослый и пострадали две девочки 11 и 16 лет
Три человека пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Уфе
Происшествия в Башкирии
Три человека пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Уфе
В Белорецком районе Башкирии столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе Башкирии столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok