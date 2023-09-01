42-летний житель Башкирии не смог спастись во время пожара
10:28, 01 сен 2023
В городе Туймазы произошел пожар, в результате которого погиб человек. По информации переданной информационной службой МЧС по Башкирии, инцидент случился посреди ночи: загорелась 1-комнатная квартира по ул. Пугачева. Из многоквартирного дома было эвакуировано 10 человек, однако одному из них спастись не удалось.
Стало известно, что погибшим оказался мужчина в возрасте 42 лет. Спасатели обнаружили его тело без признаков жизни в обгоревшем жилище.
- Что стало причиной возгорания предстоит выяснить специалистам. Расследование ведется сотрудниками следственно-оперативной группы и дознавателем МЧС РФ, - уточнили в ведомстве.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Туймазинском районе два водителя пострадали в аварии с грузовиком.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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