В Башкирии водитель «Лады» попал в больницу после опрокидывания в кювет
11:03, 01 сен 2023
Накануне на территории Абзелиловского района близ населенного пункта Ташбулатово, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Информацию об этом передал информационный отдел Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства мужчина, управлявший автомобилем марки «Лада Гранта» потерял управление, в результате чего произошёл съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии, водитель автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для госпитализации.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Абзелиловском районе госпитализировали трех человек, которые надышались краской.
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