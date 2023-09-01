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В Башкирии водитель «Лады» попал в больницу после опрокидывания в кювет

В Башкирии водитель «Лады» попал в больницу после опрокидывания в кювет

11:03, 01 сен 2023

Накануне на территории Абзелиловского района близ населенного пункта Ташбулатово, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Информацию об этом передал информационный отдел Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства мужчина, управлявший автомобилем марки «Лада Гранта» потерял управление, в результате чего произошёл съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии, водитель автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для госпитализации.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Абзелиловском районе госпитализировали трех человек, которые надышались краской.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии
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