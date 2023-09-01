Глава Башкирии оплатит похороны найденного мертвым в СИЗО дезертира
11:32, 01 сен 2023
Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил готовность покрыть расходы на проведение церемонии похорон для дезертира, который покончил с собой в следственном изоляторе. Эту информацию распространила информационная служба республиканского главы.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что доброволец грозился подорвать гранату недалеко от уфимской заправки.
Хабиров, комментируя смерть военнослужащего выразил сожаление, что его судьба сложилась данным образом.
«Для меня он был солдатом, хотя и заблудившимся солдатом. Но у каждого свой выбор», - подчеркнул руководитель республики, добавив, что применение насилия в мирной жизни неприемлемы ни для кого.
«Ни при каких обстоятельствах мы не должны прибегать к насилию и угрозам оружием в мирной жизни», - заявил Хабиров.
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Автор: Семен Подгорный
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