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Глава Башкирии оплатит похороны найденного мертвым в СИЗО дезертира

Глава Башкирии оплатит похороны найденного мертвым в СИЗО дезертира

11:32, 01 сен 2023

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил готовность покрыть расходы на проведение церемонии похорон для дезертира, который покончил с собой в следственном изоляторе. Эту информацию распространила информационная служба республиканского главы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что доброволец грозился подорвать гранату недалеко от уфимской заправки.

Хабиров, комментируя смерть военнослужащего выразил сожаление, что его судьба сложилась данным образом.

«Для меня он был солдатом, хотя и заблудившимся солдатом. Но у каждого свой выбор», - подчеркнул руководитель республики, добавив, что применение насилия в мирной жизни неприемлемы ни для кого.
«Ни при каких обстоятельствах мы не должны прибегать к насилию и угрозам оружием в мирной жизни», - заявил Хабиров.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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