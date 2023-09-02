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Спасенный во время пожара житель Башкирии умер в машине скорой помощи

Спасенный во время пожара житель Башкирии умер в машине скорой помощи

10:47, 02 сен 2023

В преддверии Дня знаний в Республике Башкортостан произошел пожар, в результате которого погиб человек. Информацию о происшествии сообщили предоставили республиканского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в вечернее время в одном из жилых домов по улице Канатной в городе Белорецке. По прибытии огнеборцев на место ЧП, огонь уже охватил площадь в 15 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно потушить пламя в деревянном доме.

Благодаря действиям специалистов газодымозащитной службы был спасен 35-летний мужчина. Пострадавшего передали врачам скорой помощи, однако во время транспортировки в больницу он умер.

Подробности и обстоятельства этой трагедии в настоящее время расследуются правоохранительными органами и сотрудниками МЧС.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Белорецке погибли отец с сыном, надышавшись в гараже угарным газом.

42-летний житель Башкирии не смог спастись во время пожара

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецк происшествия пожар смерть Подслушано Белорецк
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