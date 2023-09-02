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В Башкирии 4 человека пострадали после наезда автобуса в остановку

В Башкирии 4 человека пострадали после наезда автобуса в остановку

21:41, 02 сен 2023

Сегодня в субботу, 2 сентября, в городе Нефтекамске Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Сообщение о случившемся поступило от информационной службы Госавтоинспекции республики.

Инцидент произошел на Трактовой улице. Согласно предварительной информации, женщина, в возрасте 56 лет, управляя маршрутным автобусом марки ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу автовокзала. В результате аварии двое детей и двое взрослых получили различные травмы. Очевидцы сообщили, что в момент произошедшего в салоне автобуса пассажиры отсутствовали.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД и другие службы экстренного реагирования. Подробности уточняются.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Нефтекамске из пожара спасли двух жителей дома.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия аварии ДТП
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