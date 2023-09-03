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В Уфе водитель легковушки врезался в дом, погиб пассажир

В Уфе водитель легковушки врезался в дом, погиб пассажир

11:47, 03 сен 2023

В Уфе произошло ДТП, в результате которого водитель легковой машины врезался в жилой домом. По информации республиканской ГИБДД, автомобилист был доставлен в больницу с серьезными травмами, его пассажир погиб.

Инцидент случился около двух часов ночи 3 сентября на улице Революционной. В соответствии с данными дорожной полиции, 21-летний уфимец управлял автомобилем Дэу Нексия и, вероятно, потерял управление.

В ведомстве рассказали, что пассажир автомобиля, 24-летний молодой человек, скончался от полученных травм после госпитализации, водитель находится в больнице с травмами.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что пенсионерка из Уфы получила тяжелые ожоги во время приготовления еды.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа авария в Уфе
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