В Уфе водитель легковушки врезался в дом, погиб пассажир
11:47, 03 сен 2023
В Уфе произошло ДТП, в результате которого водитель легковой машины врезался в жилой домом. По информации республиканской ГИБДД, автомобилист был доставлен в больницу с серьезными травмами, его пассажир погиб.
Инцидент случился около двух часов ночи 3 сентября на улице Революционной. В соответствии с данными дорожной полиции, 21-летний уфимец управлял автомобилем Дэу Нексия и, вероятно, потерял управление.
В ведомстве рассказали, что пассажир автомобиля, 24-летний молодой человек, скончался от полученных травм после госпитализации, водитель находится в больнице с травмами.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что пенсионерка из Уфы получила тяжелые ожоги во время приготовления еды.
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