В Башкирии в пожаре погибла 3-летняя девочка

18:22, 03 сен 2023

Сегодня в воскресенье, 3 сентября, в республике Башкортостан произошел страшный пожар, который унес жизнь малолетнего ребенка. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

ЧП произошло в населенном пункте Новобалтачево, расположенном в Чекмагушевском районе республики. По прибытии спасателей на место происшествия, огонь нанес серьезные повреждения кирпичной бане, гаражу и деревянному сараю. В настоящий момент пожар локализовали, а открытое горение ликвидировали.

В ходе ликвидации огня и разбора завалов в бане было обнаружено тело трехлетней девочки. На месте произошедшего находятся следственные органы и сотрудники МЧС. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Чекмагушевском районе простились с рядовым Ильгизом Хабировым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ