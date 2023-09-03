В уфимской сауне произошел пожар
21:44, 03 сен 2023
В воскресенье вечером, 3 сентября, на ул. Бакалинской в Уфе произошел пожар в сауне, располагавшейся в трехэтажном административном здании. Подробности происшествия рассказали в МЧС по Башкирии.
Согласно данным ведомства, на момент прибытия спасателей на место происшествия, горел 2-ой этаж, где находилась сауна. Огонь вырывался из окон здания.
Огнеборцы быстро локализовали возгорание, предотвратив его распространение. Пожарным удалось ликвидировать огонь на площади в двадцать квадратных метров.
В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время спасатели продолжают работы по разбору конструкций и проведению проливки. Дознавателю МЧС предстоит установить причины возгорания.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Уфе водитель легковушки врезался в дом, погиб пассажир.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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