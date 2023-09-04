В Уфе водитель врезался в электроопору, почувствовав себя плохо
11:20, 04 сен 2023
Утром в воскресенье, 3 сентября, в Уфе на Новоалександровском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем информирует столичная Госавтоинспекция.
По имеющейся информации, приблизительно в девять часов утра водитель в возрасте 62 лет, управляя автомобилем ВАЗ-2111, двигаясь в направлении ул. Энергетиков, врезался в опору линий электропередач.
В результате столкновения, мужчина получил множество переломов и был доставлен в больницу. Предполагается, что водитель во время движения почувствовал себя плохо.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в уфимской сауне произошел пожар.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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