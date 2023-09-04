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В Уфе водитель врезался в электроопору, почувствовав себя плохо

В Уфе водитель врезался в электроопору, почувствовав себя плохо

11:20, 04 сен 2023

Утром в воскресенье, 3 сентября, в Уфе на Новоалександровском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем информирует столичная Госавтоинспекция.

По имеющейся информации, приблизительно в девять часов утра водитель в возрасте 62 лет, управляя автомобилем ВАЗ-2111, двигаясь в направлении ул. Энергетиков, врезался в опору линий электропередач.

В результате столкновения, мужчина получил множество переломов и был доставлен в больницу. Предполагается, что водитель во время движения почувствовал себя плохо.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в уфимской сауне произошел пожар.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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