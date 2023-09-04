Житель Уфы не поладив с новой любовницей избил бывшую подругу и ее ребенка
20:57, 04 сен 2023
Уфимские полицейские задержали горожанина: его обвинили в нападении на свою бывшую подругу и ее малолетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Мэш Батащ.
Житель Уфы проживал с женщиной и ее ребенком от предыдущего брака в течение 3 лет, но неожиданно объявил о своем решении уйти к другой женщине. Не сумев поладить с новой избранницей, он в гневе вернулся к бывшей, выломал дверь и избил ее вместе с дочерью. После побоев и множества угроз дебошир лег спать, а утром его разбудили полицейские.
По данному инциденту было заведено уголовное дело.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что уфимка попала в реанимацию узнав, что муж напал на ее подругу.
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Автор: Семен Подгорный
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