В Уфе задержали школьницу с 54 пакетиками наркотиков

09:14, 05 сен 2023

В Уфе задержана 17-летняя школьница, которая стала ключевой фигурой в уголовном деле по факту «покушения на распространение наркотических веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Информацию об этом распространили представители информационной службы Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

Согласно данным ведомства, девушка познакомилась в интернете с человеком, который предложил ей сбывать наркотики, размещая их в потайных местах. Подросток согласилась на это предложение и предприняла попытку спрятать запрещенные вещества на улице Блюхера. Однако, сотрудники полиции задержали ее на месте происшествия и при осуществлении личного досмотра изъяли 54 пакетика с наркотиками. Задержанная созналась в совершенных действиях и признала свою вину.

Ведется следствие. Суд на период расследования оставил её под домашним арестом. Проверяются жилищные условия семьи и другие факторы, которые могли повлиять на совершение данного преступления.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ