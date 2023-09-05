В Башкирии в ночном пожаре погибла 93-летняя женщина
10:06, 05 сен 2023
В ночь с 4 на 5 сентября, в населенном пункте Староянзигитово Краснокамского района Республики Башкортостан, произошел смертельный пожар. Подробности рассказали в информационном центре регионального отделения МЧС.
Огонь охватил деревянный дом, который был оборудован пожарным извещателем. Прибор сработал вовремя, что позволило 59-летнему мужчине немедленно покинуть жилище. В ходе разбора завалов было обнаружено тело 93-летней пенсионерки.
Сейчас выяснением причин пожара занимаются дознаватель МЧС и другие оперативные службы.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Краснокамском районе рецидивист задушил девушку электрическим шнуром.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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