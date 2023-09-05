В Белорецком районе Башкирии нашли мертвым пропавшего туриста

20:54, 05 сен 2023

На территории Белорецкого района Башкирии найдено тело 43-летнего Айрата Я., который пропал 3 сентября, отправившись в поход на гору Ялангас. Беспокойство по поводу его исчезновения выразила супруга и обратилась за помощью к спасателям.

По информации, предоставленной Госкомитетом РБ по ЧС, тело мужчины было обнаружено недалеко от старой дороги, ведущей на вершину. Подробные обстоятельства и причины его гибели пока остаются под вопросом и будут выяснены следователями.

Следует отметить, что обнаружить туриста стало возможным благодаря селфи, которое незадолго до происшествия он отправил своим друзьям. После чего связь с ним прервалась. На помощь спасателям пришли его одноклассники, которые хорошо знают данную местность.

Знакомые Айрата поделились мнением, что он выбрал маршрут, который проходил вдоль линии электропередач, а не следовал по маркированной тропе. Этот выбор маршрута, вероятно, и стал причиной трагедии, так как он давно не использовался, поэтому поиски туриста затянулись. Его тело было обнаружено возле той самой березы, где он сделал последнее свое фото.

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На место происшествия прибыли следователи. Тело погибшего будет доставлено лошадями, поскольку места для автомобилей непроходимы. По предварительным данным, на теле Айрата нет видимых телесных повреждений.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети