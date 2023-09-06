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Пожилой житель Уфы провалился в трехметровый котлован

Пожилой житель Уфы провалился в трехметровый котлован

10:46, 06 сен 2023

65-летний житель Уфы угодил в яму глубиной три метра. О происшествии, случившемся по улице Авроры 18/2, рассказали в столичном УГЗ.

На помощь пожилому горожанину пришли прохожие и сразу же вызвали спасателей. Специалисты прибыли на место инцидента и помогли пенсионеру выбраться.

Оказалось, что котлован, в который попал мужчина, был огорожен после проведения земляных работ на данном участке. Сам пострадавший рассказал, что гостил у друзей, а возвращаясь домой заблудился. Объяснить, каким образом он попал в яму, уфимец не смог.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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