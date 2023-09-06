На трассе под Уфой после аварии разлился битум
10:58, 06 сен 2023
Вечером во вторник, 5 сентября, под Уфой произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Подробности аварии сообщили в информационном отделе республиканского МЧС.
ДТП произошло между битумовозом и грузовиком Шакман. В результате инцидента битум из цистерны разлился на площади восемьдесят квадратных метров. Устранять последствия ЧП направились сотрудники МЧС и других служб экстренного реагирования.
Пострадавших и погибших нет. Для обеспечения безопасности, инспекторы ГИБДД организовали реверсивное движение на данном участке.
ПО ТЕМЕ:
- В Уфе водитель врезался в электроопору, почувствовав себя плохо
- В Уфе водитель легковушки врезался в дом, погиб пассажир
- В Уфе пострадали водитель и пассажиры, перевернувшись на трамвайных путях
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в перевернувшемся грузовике погибли водитель и ребенок
Происшествия в Башкирии
В Башкирии лоб в лоб столкнулись водители грузовика и легковушки
Происшествия в Башкирии
Под Уфой разрезали машину, чтобы достать водителя из искореженного после аварии автомобиля
Происшествия в Башкирии
Под Уфой после аварии с опрокидыванием авто погибли 2 человека