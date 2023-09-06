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На трассе под Уфой после аварии разлился битум

На трассе под Уфой после аварии разлился битум

10:58, 06 сен 2023

Вечером во вторник, 5 сентября, под Уфой произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Подробности аварии сообщили в информационном отделе республиканского МЧС.

ДТП произошло между битумовозом и грузовиком Шакман. В результате инцидента битум из цистерны разлился на площади восемьдесят квадратных метров. Устранять последствия ЧП направились сотрудники МЧС и других служб экстренного реагирования.

Пострадавших и погибших нет. Для обеспечения безопасности, инспекторы ГИБДД организовали реверсивное движение на данном участке.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе ДТП Уфа
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