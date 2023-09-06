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В Башкирии медведи устроили погром на двух пасеках

В Башкирии медведи устроили погром на двух пасеках

22:58, 06 сен 2023

На территории Иглинского района Башкирии сразу в двух населенных пунктах зафиксировали нападение медведей на пасеки. Как рассказала глава местной администрации Г. Насырова, косолапые наведались в деревни Нижние Лемезы и Асканыш.

- В Асканыше и Лемезах медведи пришли отведать меда, - разместила фото чиновница.

Гюзель Насырова также попросила местных жителей соблюдать осторожность во время сбора грибов в лесу подчеркнув, что в настоящее время дикие животные ищут пропитание и запасаются жиром для зимней спячки.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Иглинском районе в аварии с двумя легковушками и двумя грузовиками разбились четыре человека.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Иглинский район происшествия медведь
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