В Башкирии медведи устроили погром на двух пасеках
22:58, 06 сен 2023
На территории Иглинского района Башкирии сразу в двух населенных пунктах зафиксировали нападение медведей на пасеки. Как рассказала глава местной администрации Г. Насырова, косолапые наведались в деревни Нижние Лемезы и Асканыш.
- В Асканыше и Лемезах медведи пришли отведать меда, - разместила фото чиновница.
Гюзель Насырова также попросила местных жителей соблюдать осторожность во время сбора грибов в лесу подчеркнув, что в настоящее время дикие животные ищут пропитание и запасаются жиром для зимней спячки.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Иглинском районе в аварии с двумя легковушками и двумя грузовиками разбились четыре человека.
ПО ТЕМЕ:
- Медведь напугал группу туристов в Башкирии
- Жителей Башкирии предупредили об опасности нападения медведей
- В Башкирии медведи напали на пастуха и грибника
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
Уроженец Иглинского района Башкирии Ильнур Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии с двумя легковушками и двумя грузовиками разбились четыре человека
Общество в Башкирии
Мобилизованному из Башкирии разрешили увидеться с новорожденной дочерью
Политика в Башкирии
Гюзель Насырова назначена главой администрации Иглинского района