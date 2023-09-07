Под Уфой погиб рабочий, попав на птицефабрику по чужим документам

09:18, 07 сен 2023

На птицефабрике в Уфимском районе произошла трагическая смерть рабочего, который попал на территорию предприятия по чужим документам. Событие, случившееся в апреле, было официально раскрыто только сегодня Гострудинспекцией Башкирии, которая предоставила подробности произошедшего.

Вся история началась с момента, когда 56-летний мужчина и его брат были наняты в ООО «СпецМастер» для работы на «Птицефабрике „Башкирская“». Для выполнения своих обязанностей, связанных с уходом за птицами, мелким ремонтом и другими задачами, им необходимо было получить допуск на территорию фабрики. Пропуск был одобрен для брата погибшего, для второго документы находились на стадии оформления. Тем не менее, работодатель включил обоих братьев в список сотрудников, имеющих право пройти на территорию предприятия.

Согласно данным Гострудинспекции, фирма нарушила правила, включив оператора птицефабрики и механизированных ферм в список без предварительного обучения по охране труда и проведения соответствующих инструктажей. В тот трагический день нового работника попросили оказать помощь с ремонтом транспортера для сбора яиц.

Погибший и его коллега начали разбирать механизм, после чего сделали перерыв. Вернувшись, рабочий увидел, что новичка затянуло в ленточный механизм. Его попытались спасти, но он был уже мертв.

Расследование выявило отсутствие необходимых регламентов для проведения ремонтных работ на птицефабрике, которые должны были определить последовательность действий. Также было установлено, что подрядчик не проводил обязательные инструктажи по охране труда. Все эти факторы, включая неправильную организацию работ и недостаточный контроль над персоналом со стороны как подрядчика, так и заказчика, привели к трагедии.

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Автор: Семен Подгорный