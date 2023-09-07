Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В уфимской школе задержали извращенца, фотографировавшего девочек под юбкой

В уфимской школе задержали извращенца, фотографировавшего девочек под юбкой

08:45, 07 сен 2023

В школе города Уфы задержали молодого человека, фотографировавшего девочек под юбками.

Мужчина прошел в лицей, сообщив о необходимости передать знакомому ключи. Проникнув в блок начальных классов, он поджидал на лестнице маленьких девочек и фотографировал их под юбками. Подозрительные действия извращенца не остались незамеченными женщиной, которая оказалась свидетелем происходящего, и немедленно вызвала полицейских.

Правоохранители задержали молодого человека, у которого в мобильном телефоне обнаружили множество подобных фотографий.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, извращенец ранее попадал в поле зрения камер видеонаблюдения. Летом текущего года, он был замечен в лифте вместе с 12-летним подростком, где он также фотографировал ее снизу.

Полиция Уфы разыскивает извращенца заглядывавшего под юбку школьницы с помощью телефона

Читайте также:

Полиция Уфы разыскивает извращенца заглядывавшего под юбку школьницы с помощью телефона

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот
Читайте также

Под Уфой задержали извращенца, обнажавшегося перед школьницами
Происшествия в Башкирии
Под Уфой задержали извращенца, обнажавшегося перед школьницами
Полиция Уфы разыскивает извращенца заглядывавшего под юбку школьницы с помощью телефона
Происшествия в Башкирии
Полиция Уфы разыскивает извращенца заглядывавшего под юбку школьницы с помощью телефона
В Туймазах мужчина надругался над молодой женщиной и ее пятилетней дочерью
Происшествия в Башкирии
В Туймазах мужчина надругался над молодой женщиной и ее пятилетней дочерью
В Чишминском районе Башкирии осудили сексуального извращенца
Человек и закон в Башкирии
В Чишминском районе Башкирии осудили сексуального извращенца


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok