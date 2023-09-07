В уфимской школе задержали извращенца, фотографировавшего девочек под юбкой
08:45, 07 сен 2023
В школе города Уфы задержали молодого человека, фотографировавшего девочек под юбками.
Мужчина прошел в лицей, сообщив о необходимости передать знакомому ключи. Проникнув в блок начальных классов, он поджидал на лестнице маленьких девочек и фотографировал их под юбками. Подозрительные действия извращенца не остались незамеченными женщиной, которая оказалась свидетелем происходящего, и немедленно вызвала полицейских.
Правоохранители задержали молодого человека, у которого в мобильном телефоне обнаружили множество подобных фотографий.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, извращенец ранее попадал в поле зрения камер видеонаблюдения. Летом текущего года, он был замечен в лифте вместе с 12-летним подростком, где он также фотографировал ее снизу.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот
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