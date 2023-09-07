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В Уфе женщина выпала из окна 6 этажа общежития

В Уфе женщина выпала из окна 6 этажа общежития

18:28, 07 сен 2023

В Уфе, рядом с 9-этажным домом, расположенном по ул. Ферина, 1/2, было обнаружено тело женщины. Информацию о происшествии в четверг, 7 сентября, распространили в социальных сетях очевидцы. В Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан сообщили, что женщина не выжила.

По словам представителей ведомства, падение произошло с высоты 6 этажа, примерно в 14:03. К сожалению, женщина скончалась до приезда медиков скорой помощи.

На данный момент проводится расследование с целью выяснения причин и обстоятельств трагедии. На месте происшествия работают сотрудники полиции и криминалисты. Известно, что погибшая находилась в квартире одна, а входная дверь была заперта изнутри.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть
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