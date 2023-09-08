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В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

10:11, 08 сен 2023

На улице Сталепроволочной в городе Белорецке произошел пожар, в результате которого сгорел жилой дом многодетной семьи. Информацию об этом передали в информационном центре республианского МЧС.

ЧП произошло вчера, 7 сентября. Очевидцы заметили возгорание деревянного дома и немедленно обратились за помощью к спасателям. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и потушили пожар.

В результате произошедшего никто из проживавших в доме людей не пострадал. Родители и их четверо детей были временно размещены у родственников. Причины пожара будут выяснены в ходе расследования.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что спасенный во время пожара житель Белорецка умер в машине скорой помощи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецк происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии в доме многодетной семьи произошел пожар
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в доме многодетной семьи произошел пожар
В Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи
В Башкирии загорелся дом многодетной семьи
Происшествия в Башкирии
В Башкирии загорелся дом многодетной семьи
В Башкирии сгорел дом многодетной семьи
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сгорел дом многодетной семьи


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