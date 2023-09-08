На Нагаевском шоссе в Уфе разбилась девочка-подросток
11:05, 08 сен 2023
В Уфе, утром 7 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получила несовершеннолетняя девочка в возрасте 15 лет. Подробности рассказали в информационной службе столичной ГИБДД.
Инцидент произошел на мосту, расположенном на Нагаевском шоссе, когда 60-летний водитель автомобиля Лады Гранта столкнулся с двигавшейся в том же направлении машиной Киа Рио. В результате аварии, подросток из иномарки получила травмы головы. Ей оказали помощь и отправили на домашнее лечение.
Правоохранителям предстоит выяснить причины произошедшего.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что учитель обмотал скотчем ученика колледжа в Уфе (видео).
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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