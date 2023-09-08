В Башкирии водитель Hyundai съехал в кювет и опрокинулся
11:45, 08 сен 2023
Сегодня утром, 8 августа, на территории Кушнаренковского района Башкирии, недалеко от населенного пункта Старые Камышлы, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокинулось легковое авто. Подробности происшествия рассказали в информационной службе государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС.
По предварительным данным, водитель Хёндэ Санта Фе потерял управление и оказался в кювете. Прибывшие на место аварии спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и передали его медикам скорой помощи.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Кушнаренковском районе произошел крупный пожар.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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