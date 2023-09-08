Под Уфой уходя от преследования ДПС в аварии погиб 20-летний водитель
15:54, 08 сен 2023
Под Уфой правоохранители расследуют аварию, которая произошла на автодороге в направлении Уфа — Оренбург. Эту информацию распространил руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.
В пятницу утром, 8 сентября, на первом километре автотрассы в направлении Уфа-Оренбург сотрудники столичной дорожно-патрульной службы ГИБДД предприняли попытку остановить автомашину марки ВАЗ-2109. Проигнорировав требование инспекторов, водитель попытался скрыться. В ответ на это, полицейские включили проблесковые маячки и звуковой сигнал и начали преследование.
В населенном пункте Зубово водитель вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб 20-летний водитель, а два его пассажира, 17 и 19 лет соответственно, получили незначительные травмы.
По предварительным данным, участники аварии распивали алкогольные напитки в Уфе, после чего решили отправиться за переделы города.
В настоящее время проводится расследование произошедшего, подробности выясняются.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на трассе под Уфой после аварии разлился битум.
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Автор: Семен Подгорный
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