В Башкирии водитель катка насмерть задавил дорожного рабочего

11:56, 09 сен 2023

Согласно информации, представленной Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Башкирии в пятницу, 8 сентября, произошла трагическая авария, в результате которой погиб рабочий доручастка. По официальным данным, 61-летнего мужчину насмерть переехал каток.

Инцидент случился на 74-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. По сведениям ведомства, водитель катка, 38-летний мужчина, двигаясь задним ходом не увидел стоявшего позади машины 61-летнего рабочего, который в это время разговаривал по телефону.

В результате наезда пострадавший скончался на месте до прибытия медицинской помощи.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Караидельском районе Башкирии в пожаре погиб человек.

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Автор: Семен Подгорный