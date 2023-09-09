Жителю Уфы сообщили о взломе Госуслуг, теперь он должен банку 1 млн рублей

12:26, 09 сен 2023

Житель Уфы стал жертвой злоумышленников, которые сообщили о взломе его аккаунта на портале Госуслуги.

Уфимец встревожился и решил узнать, как действовать в данной ситуации у самих мошенников. Ему посоветовали весьма хитроумное решение - взять кредит и перевести средства на спецсчет. После этих действий, якобы, все исправится.

Горожанин последовал указаниям мошенников и, оформив кредит на сумму 1 млн рублей, перевел деньги на сторонний счет. В результате он лишился своих денег и стал должником перед банком на сумму взятого кредита.

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Автор: Семен Подгорный