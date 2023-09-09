В Башкирии во время страшного пожара пострадал житель Татарстана

13:56, 09 сен 2023

Во время пожара в Республике Башкортостан пострадал мужчина, получивший серьезное отравление продуктами горения. Подробности происшествия рассказали в Главном управлении МЧС России по Башкирии.

Инцидент произошел в Шаранском районе сегодня утром 9 сентября в жилом доме, расположенном на ул. Центральной в населенном пункте Новые Карьявды. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС РФ, а также ДПК Мичуринского сельского совета, сотрудники прочих экстренных служб.

Пожар нанес серьезные повреждения жилому дому. От продуктов горения пострадал житель Татарстана. 58-летнего мужчину немедленно госпитализировали в шаранскую больницу.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается дознаватель МЧС России.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Шаранском районе объявили в розыск доярку.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ