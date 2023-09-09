В Башкирии после страшной аварии погиб участник СВО

14:29, 09 сен 2023

В Башкирии простились с участником специальной военной операции Артемом Гильмановым, который стал жертвой аварии на участке автодороги Магнитогорск – Ира.

- Вдвойне больно, когда уходят из жизни такие молодые ребята. Ребята, которые могли бы ещё очень много принести доброго, хорошего, полезного для семьи, для родных и близких, для своей страны, - написал чиновник в соцсетях.

Уроженец населенного пункта Новопокровское, попал в страшное ДТП 4 сентября и был госпитализирован с серьезными травмами. Врачи вели отчаянную борьбу за его жизнь в течение трёх дней, но, к сожалению, 6 сентября военнослужащий скончался. Информацию о смерти молодого человека сообщил глава администрации Кугарчинского района республики Марат Искужин.

Сообщается, что Гильманов заключил контракт с МО РФ в 2023 году и отправился в зону спецоперации добровольцем.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что В Самаре нашли потерявшегося молодого человека из Кугарчинского района.

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Фото: соцсети