Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии возник пожар на Салаватской ТЭЦ

В Башкирии возник пожар на Салаватской ТЭЦ

11:12, 10 сен 2023

Минувшей ночью в городе Салавате на местном ТЭЦ случился пожар. Как сообщили в информационном центре МЧС по Башкирии на улицу Молодогвардейцев оперативно прибыли 31 пожарный и 12 спецмашин, а также сотрудники пожарной службы компании «Газпром нефтехим Салават». Пожару был присвоен повышенный ранг опасности.

Спасатели МЧС усыновили, что огнем был поврежден масляной выключатель в установке, состоящей из маслобаков. Эта установка расположена в отдельно стоящем кирпичном здании общей площадью 48 квадратных метров. Пожар был успешно потушен на площади два квадратных метра, а для дополнительной безопасности и предотвращения повторного возникновения очага создана воздушно-пенная подушка. В результате инцидента никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что житель Салавата насмерть избил пожилого отца.

ПО ТЕМЕ:

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салават происшествия пожар
Читайте также

Под Уфой в селе Михайловка загорелось двухэтажное производственное здание
Происшествия в Башкирии
Под Уфой в селе Михайловка загорелось двухэтажное производственное здание
В Уфе локализовали пожар на «Опытном заводе Нефтехим»
Происшествия в Башкирии
В Уфе локализовали пожар на «Опытном заводе Нефтехим»
В Башкирии пожарные спасли шестерых человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожарные спасли шестерых человек
Пожар в Салавате: из многоэтажки эвакуировали 12 человек
Происшествия в Башкирии
Пожар в Салавате: из многоэтажки эвакуировали 12 человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok