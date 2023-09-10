В Башкирии возник пожар на Салаватской ТЭЦ
11:12, 10 сен 2023
Минувшей ночью в городе Салавате на местном ТЭЦ случился пожар. Как сообщили в информационном центре МЧС по Башкирии на улицу Молодогвардейцев оперативно прибыли 31 пожарный и 12 спецмашин, а также сотрудники пожарной службы компании «Газпром нефтехим Салават». Пожару был присвоен повышенный ранг опасности.
Спасатели МЧС усыновили, что огнем был поврежден масляной выключатель в установке, состоящей из маслобаков. Эта установка расположена в отдельно стоящем кирпичном здании общей площадью 48 квадратных метров. Пожар был успешно потушен на площади два квадратных метра, а для дополнительной безопасности и предотвращения повторного возникновения очага создана воздушно-пенная подушка. В результате инцидента никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что житель Салавата насмерть избил пожилого отца.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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