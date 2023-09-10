В Башкирии водитель устроив аварию бросил своих пассажиров и сбежал

11:30, 10 сен 2023

На территории Мелеузовского района Башкирии мужчина за рулем иномарки устроил ДТП, в результате которого пострадали 2 человека. Владелец транспортного средства, виновный в инциденте, покинул место происшествия.

ДТП случилось в ночь на 10 сентября неподалеку от населенного пункта Ивановка. Водитель автомашины «Киа Рио» потерял управление и оказался в кювете. В результате происшествия пострадали двое пассажиров, молодые мужчины в возрасте 27 и 29 лет.

Сотрудники Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели из города Кумертау помогли извлечь пострадавших из автомобиля и передали их медикам скорой помощи.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств случившегося.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Мелеузовском районе похоронили погибшего в СВО 61-летнего учителя.

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Фото: МЧС по РБ