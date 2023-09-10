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В Башкирии медведь напал на корову (ВИДЕО)

В Башкирии медведь напал на корову (ВИДЕО)

14:01, 10 сен 2023

Накануне на территории Мелеузовского района Башкирии в окрестностях населенного пункта Сергеевка медведь напал на корову. Момент жуткого происшествия свидетели запечатлели на камеру мобильного телефона.

Сообщается, что местные жители в тот момент пасли стадо крупного рогатого скота. Неожиданно для всех на пастбище появился медведь, который напал на одну из коров и повалил ее на землю.

Один из пастухов, находившихся рядом, начал подавать сигналы и кричать из своего автомобиля, пытаясь отпугнуть дикое животное. После того как медведь скрылся в чаще леса, мужчина вышел из машины, чтобы отогнать косолапого подальше.

К счастью, пострадавшая корова смогла выжить после нападения.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Мелеузовском районе водитель, устроив аварию, бросил своих пассажиров и сбежал.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Мелеузовский район происшествия медведь нападение
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