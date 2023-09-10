В Уфе на козырьке подъезда обнаружили тело молодого мужчины

18:31, 10 сен 2023

В уфимском микрорайоне Черниковка случилась страшная трагедия, в результате которой умер молодой мужчина. Местные жители обнаружили тело уфимца под окнами жилого дома, расположенного по улице Адмирала Ушакова. Первоначальная информация о происшествии появилась в социальных сетях.

По предварительным данным, 32-летний житель Уфы , погиб упав с высоты. Его труп находился на козырьке подъезда.

Следствие пока не нашло никаких улик, указывающих на криминальное происхождение этого происшествия. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Семен Подгорный