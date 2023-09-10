В Уфе на козырьке подъезда обнаружили тело молодого мужчины
18:31, 10 сен 2023
В уфимском микрорайоне Черниковка случилась страшная трагедия, в результате которой умер молодой мужчина. Местные жители обнаружили тело уфимца под окнами жилого дома, расположенного по улице Адмирала Ушакова. Первоначальная информация о происшествии появилась в социальных сетях.
По предварительным данным, 32-летний житель Уфы, погиб упав с высоты. Его труп находился на козырьке подъезда.
Следствие пока не нашло никаких улик, указывающих на криминальное происхождение этого происшествия. Следственные действия продолжаются.
Читайте также:
- Под Уфой уходя от преследования ДПС в аварии погиб 20-летний водитель
- На Нагаевском шоссе в Уфе разбилась девочка-подросток
- В Уфе женщина выпала из окна 6 этажа общежития
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Под окнами дома в Башкирии обнаружили труп молодой девушки
Происшествия в Башкирии
В Уфе из окна девятого этажа выпал голый мужчина
Происшествия в Башкирии
В Уфе под окнами квартиры обнаружили тело 30-летнего балетмейстера Саръяна Сулейманова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина сорвался с вышки сотовой связи