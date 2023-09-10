В Башкирии «Лада Гранта» опрокинулась в кювет: пострадали водитель и пассажирка

19:23, 10 сен 2023

В воскресенье днем, 10 сентября, на 255-м километре автодороги, соединяющей Стерлитамак, Белорецк и Магнитогорск, произошло дорожно-транспортное происшествие, в которое попал водитель автомашины «Лада Гранта». Информацию об этом распространил Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

В результате ДТП травмы получили 24-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажирка. Причины произошедшего ДТП находятся в процессе выяснения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ