Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии «Лада Гранта» опрокинулась в кювет: пострадали водитель и пассажирка

В Башкирии «Лада Гранта» опрокинулась в кювет: пострадали водитель и пассажирка

19:23, 10 сен 2023

В воскресенье днем, 10 сентября, на 255-м километре автодороги, соединяющей Стерлитамак, Белорецк и Магнитогорск, произошло дорожно-транспортное происшествие, в которое попал водитель автомашины «Лада Гранта». Информацию об этом распространил Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

В результате ДТП травмы получили 24-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажирка. Причины произошедшего ДТП находятся в процессе выяснения.

ПО ТЕМЕ:

В Башкирии в аварии погиб водитель, женщина и 12-летний подросток госпитализированы

Читайте также:

В Башкирии в аварии погиб водитель, женщина и 12-летний подросток госпитализированы

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия аварии ДТП
Читайте также

В Уфе «Лада Гранта» опрокинулась на бок после аварии с иномаркой
Происшествия в Башкирии
В Уфе «Лада Гранта» опрокинулась на бок после аварии с иномаркой
В Башкирии в аварии погибла 20-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии погибла 20-летняя девушка
В Белебее в аварию попали сразу 3 автомобиля: есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
В Белебее в аварию попали сразу 3 автомобиля: есть пострадавшие
В Башкирии в ДТП погибла пассажирка Фольксвагена
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в ДТП погибла пассажирка Фольксвагена


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok