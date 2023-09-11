Житель Башкирии едва не убил табуреткой собственную жену
10:28, 11 сен 2023
В городе Октябрьский местный житель угрожал убить жену и нанес ей удар по голове. Подробности происшествия рассказали в информационной службе МВД по Башкирии.
По словам 57-летней женщины, муж употреблял алкоголь в тот день, а когда запасы спиртного иссякли, он решил купить еще. Тогда жена спрятала ключи от двери и сотовый телефон, чтобы он не смог выйти из дома. В ответ на это мужчина закатил скандал. Испугавшись побоев, женщина убежала в спальню, но муж успел выхватить стул и угрожая убить ударил несчастную по голове. Испугавшись за свою жизнь, пострадавшая вызвала полицейских.
Виновный признал свою вину, утверждая, что хотел лишь напугать супругу. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством при наличии оснований опасаться осуществления этой угрозы.
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Автор: Семен Подгорный
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