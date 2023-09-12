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В Ишимбайском районе Башкирии медведь напал на корову (ВИДЕО)

В Ишимбайском районе Башкирии медведь напал на корову (ВИДЕО)

09:40, 12 сен 2023

На территории Ишимбайского района Башкирии недалеко от населенного пункта Макарово медведь задрал корову. Видеокадры ужасного происшествия опубликовали в социальных сетях. Автор видео сообщил, что владелец коровы отправил ее на пастбище в семь утра, вместе с остальным деревенским стадом. Через некоторое время после этого из леса вышел хищник и набросился на животное переломав ей позвоночник.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Мелеузовском районе на территории национального парка «Башкирия» произошел похожий случай. Здесь медведь совершил нападение на корову прямо на глазах у людей. Присматривающий за стадом мужчина криками и сигналом автомобиля смог отогнать нежданного гостя.
В Башкирии медведь напал на корову (ВИДЕО)

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В Башкирии медведь напал на корову (ВИДЕО)

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Ишимбайский район происшествия медведь нападение
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