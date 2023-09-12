В Башкирии водитель минивэна уснул за рулем и погубил пассажирку

09:57, 12 сен 2023

Следователи завершили расследование уголовного дела, связанного с трагическим ДТП, в котором погибла 52-летняя женщина. Инцидент произошел рано утром 12 июля в Белорецком районе Башкирии на участке трассы соединяющей Стерлитамак, Белорецк и Магнитогорск.

По данным информационной службы МВД по РБ, 36-летний житель Бурзянского района , управлявший минивэном «Фольксваген Каравелла», перевозил шестерых пассажиров из населенного пункта Старосубхангулово в Уфу . Во время движения он допустил выезд на встречную полосу и потерял контроль над автомобилем, в результате чего машина совершила съезд в кювет и столкнулась с деревьями и кустами.

Смерть одной из пассажирок наступила непосредственно на месте происшествия, остальные пассажиры и сам водитель избежали серьезных травм.

Правоохранителями было установлено, что водитель заснул за рулем будучи сильно уставшим.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ