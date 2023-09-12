В Башкирии пьяный водитель зажал руку автоинспектора дверью и переехал его ногу
11:03, 12 сен 2023
В Учалах 22-летний местный житель оказался в центре событий, связанных с применением насилия в отношении представителя власти, исполняющего свои служебные обязанности.
9 сентября сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить нетрезвого водителя. Пьяный автомобилист решил ускользнуть от проверки. Когда автоинспектор попытался извлечь ключи из замка зажигания, нарушитель резко начал движение, зажав руку инспектора между дверью и рулевым колесом. Кроме того, полицейский получил травму ноги после наезда. Злоумышленника удалось задержать после того как тот наехал на патрульный автомобиль.
В ходе проверки выяснилось, что он уже имел проблемы с законом, когда ездил пьяным за рулем. Теперь ему придется ответить по уголовной статье.
Ранее на странице «Новости Учалы в контакте» сообщалось о ДТП в которое попали инспекторы ДПС погнавшись за водителем мопеда.
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе пьяный водитель сбил полицейского и дважды врезался в машину ДПС
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель пытался скрыться от экипажа ДПС с двумя детьми в салоне
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель автобуса зажал дверью ногу подростку, не заплатившему за проезд
Происшествия в Башкирии
Пьяный житель Октябрьского попытался угнать автомобиль такси