В Башкирии пьяный водитель зажал руку автоинспектора дверью и переехал его ногу

11:03, 12 сен 2023

В Учалах 22-летний местный житель оказался в центре событий, связанных с применением насилия в отношении представителя власти, исполняющего свои служебные обязанности.

9 сентября сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить нетрезвого водителя. Пьяный автомобилист решил ускользнуть от проверки. Когда автоинспектор попытался извлечь ключи из замка зажигания, нарушитель резко начал движение, зажав руку инспектора между дверью и рулевым колесом. Кроме того, полицейский получил травму ноги после наезда. Злоумышленника удалось задержать после того как тот наехал на патрульный автомобиль.

В ходе проверки выяснилось, что он уже имел проблемы с законом, когда ездил пьяным за рулем. Теперь ему придется ответить по уголовной статье.

Ранее на странице «Новости Учалы в контакте» сообщалось о ДТП в которое попали инспекторы ДПС погнавшись за водителем мопеда.

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Автор: Семен Подгорный